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«Фенербахче» заинтересован в подписании форварда мадридского «Реала»

«Фенербахче» заинтересован в подписании форварда мадридского «Реала»
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Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас попал в сферу интересов турецкого «Фенербахче». Об этом сообщает AS.

По информации источника, турецкий клуб сделал нападающему испанского клуба уже второе предложение о трансфере. Сообщается, что первое предложение «Фенербахче» предполагало, что Мариано Диас заработает по € 4 млн за два сезона в турецком клубе. Отмечается, что второе предложение «Фенербахче» достигает гонорара для форварда равного € 5 млн за сезон. В сообщении указывается, что теперь сам Мариано Диас должен принять решение о переходе в турецкий клуб. Контракт форварда с мадридцами рассчитан до лета 2023 года.

В минувшем сезоне Мариано Диас провёл за «Реал» 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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