«Севилья» обозначила 5 июля в качестве крайнего срока, до которого может быть продан Кунде

«Севилья» хочет решить все вопросы с будущим французского защитника клуба Жюля Кунде до начала предсезонной подготовки команды к следующему сезону, которая стартует 5 июля. Защитником испанского клуба интересуются «Барселона» и «Челси». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, «Севилья» не готова ждать всё лето того момента, когда кто-то из пары «Челси» и «Барселоны» предложит лучшую цену за французского защитника. В данный момент испанский клуб оценивает своего игрока в € 60 млн. Однако отмечается, что по мере того как будет приближаться подготовка к новому сезону, «Севилья» будет требовать большую сумму за трансфер Кунде, поскольку им будет сложнее найти ему замену.
В сообщении отмечается, что новый владелец «Челси» Тодд Боули считает, что финансовые ограничения УЕФА будут осложнять ситуацию с трансферами клуба в будущем. В то же время, «Барселона» также пока не может быть активной на трансферном рынке, ожидая улучшения экономической ситуации в клубе.
- 28 июня 2022
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