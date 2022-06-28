Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в «Лестере»
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Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен рассматривает предложение о контракте от «Лестера». Об этом сообщает The Times.
Во второй половине минувшего сезона Кристиан Эриксен выступал за «Брентфорд». Сейчас датский игрок пребывает в статусе свободного агента и рассматривает предложения от разных клубов.
Ранее сообщалось об интересе к 30-летнему полузащитнику со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма». В минувшем сезоне Кристиан Эриксен провёл за «Брентфорд» 11 матчей в английской Премьер-лиге, забил один мяч и сделал три результативные передачи. Ранее футболист выступал за «Тоттенхэм» и миланский «Интер». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего датского полузащитника в € 20 млн.
Новость по темеКристиан Эриксен рассматривает два варианта продолжения карьеры
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