Бруно Женезио близок к подписанию нового контракта с «Ренном»
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Главный тренер «Ренна» Бруно Женезио в скором времени может подписать новый контракт с клубом. Об этом сообщил спортивный директор французского клуба Флориан Морис.
«У нас есть устное соглашение с Бруно. Он продлит контракт ещё на два года», — приводит слова Мориса L'Équipe.
Нынешнее соглашение Бруно Женезио с «Ренном» будет действовать до лета 2023 года. Женезио провёл отличный сезон в «Ренне», который в этой кампании играл в атакующий футбол, заняв второе место в чемпионате Франции по количеству забитых голов. Под руководством Бруно Женезио французский клуб финишировал в минувшем сезоне на четвёртом месте в турнирной таблице Лиги 1 и пробился в Лигу Европы. Наставник «Ренна» по итогам сезона был удостоен награды «Тренер сезона Лиги 1».
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