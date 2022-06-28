Уткин: теперь трансферы в России веселее. Появились опции приостановки и невозвращения

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался по поводу разрешения легионерам приостанавливать контракты с клубами Российской Премьер-Лиги до лета 2023 года.
«Трансферы остаются важнейшим развлечением в межсезонье. А в России теперь это всё гораздо веселее. Помимо переходов, уходов, приездов, отъездов появились ещё и опции приостановки и невозвращения. В «Спартак», например, не вернулся Мозес. Во всех этих историях меня больше всего удручает внезапность. Как будто об этом невозможно предупреждать, или как будто ты стесняешься об этом сказать. Честно, не понимаю, в чём здесь проблема.
Мозеса в «Спартаке» не будет. И, возвращаясь к Абаскалю, получается: ты приезжаешь тренировать команду, принимал её в одном виде, и вдруг она начинает из-под тебя расползаться, как какое-то ношеное одеяло, на которое ты прилёг позагорать», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
- 28 июня 2022
-
12:58
-
12:50
-
12:37
-
12:35
-
12:33
-
12:21
-
12:15
-
11:54
-
11:48
-
11:36
-
11:34
-
11:31
-
11:15
-
11:11
-
11:08
-
10:55
-
10:54
-
10:35
-
10:26
-
10:05
-
09:58
-
09:46
-
09:32
-
09:30
-
09:12
-
08:41
-
08:30
-
08:25
-
08:11
-
07:47
-
07:43
-
07:35
-
07:15
-
06:57
-
06:56