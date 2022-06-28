Уткин: теперь трансферы в России веселее. Появились опции приостановки и невозвращения

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался по поводу разрешения легионерам приостанавливать контракты с клубами Российской Премьер-Лиги до лета 2023 года.

«Трансферы остаются важнейшим развлечением в межсезонье. А в России теперь это всё гораздо веселее. Помимо переходов, уходов, приездов, отъездов появились ещё и опции приостановки и невозвращения. В «Спартак», например, не вернулся Мозес. Во всех этих историях меня больше всего удручает внезапность. Как будто об этом невозможно предупреждать, или как будто ты стесняешься об этом сказать. Честно, не понимаю, в чём здесь проблема.

Мозеса в «Спартаке» не будет. И, возвращаясь к Абаскалю, получается: ты приезжаешь тренировать команду, принимал её в одном виде, и вдруг она начинает из-под тебя расползаться, как какое-то ношеное одеяло, на которое ты прилёг позагорать», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.