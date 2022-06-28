Игонин не считает шагом назад возможный переход Оздоева в клуб Саудовской Аравии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался о возможном переходе экс-игрока клуба с берегов Невы Магомеда Оздоева в команду из чемпионата Саудовской Аравии.
«Не сказал бы, что это шаг назад. За последнее время у них очень неплохо поднялся уровень футбола. В плане личностных спортивных достижений это не такой шаг назад. Можно рассуждать о том, какой там чемпионат. Здесь очень много разных факторов», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, Магомед Оздоев по итогам минувшего сезона покинул клуб из Санкт-Петербурга на правах свободного агента. Полузащитник сборной России решил не продлевать контракт с многократными чемпионами России. Сегодня, 28 июня, появилась информация о возможном переходе Оздоева в клуб из Саудовской Аравии.
- 28 июня 2022
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