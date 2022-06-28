Широков отреагировал на возможный переход Оздоева в клуб Саудовской Аравии

Бывший футболист сборной России Роман Широков отреагировал на возможный переход экс-полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

«Какой там истинный уровень, мы не знаем. Тем более действующий чемпион. Не думаю, что уровень намного ниже. По деньгам хорошее предложение: почему бы не попробовать?



Думаю, в России хотел бы остаться, в команде, которая борется за хорошие места. Видимо, пока предложений нет. Его позиция у нас везде закрыта, поэтому сейчас тяжело трудоустроиться.



«Химки» ищут опорника? Если он хочет в России остаться, то почему нет? Другое дело, что я не знаю, какие приоритеты. «Химки» не борются за высокие места? Он мало играл за последний год, больше на замену выходил. Здесь можно за полгода неплохо себя проявить, набрать форму, стать одним из лидеров и уже перейти в другую команду», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.