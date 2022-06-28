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Министр внутренних дел Франции Дарманен принёс извинения за плохую организацию финала ЛЧ

Министр внутренних дел Франции Дарманен принёс извинения за плохую организацию финала ЛЧ
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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен высказал сожаление о том, что финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал», который состоялся в Париже, был плохо организован французскими властями.

«Должен ли был матч на «Стад де Франс» организован лучше? Да. Лежит ли на мне ответственность за это? Да. Я приношу свои извинения всем, кто пострадал в рамках произошедшего», — приводит слова Дарманена RTL France.

Напомним, около 40 тыс. фанатов «Ливерпуля» не смогли попасть на финальный матч Лиги чемпионов, поскольку большинство их билетов были признаны фальшивыми. Из-за образовавшихся заторов начало матча пришлось отложить почти на час. Французская полиция применяла по отношению к болельщикам английской команды слезоточивый газ.

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