Почеттино, помимо компенсации за увольнение, хочет получить от «ПСЖ» бонус в € 2 млн

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассчитывает на выплату ему и его тренерскому штабу бонуса в размере € 2 млн, помимо компенсации за увольнение из клуба в размере € 15 млн. Об этом сообщает L'Équipe.
По информации источника, аргентинскому тренеру было сообщено об увольнении из парижского клуба ещё 10 июня. Однако уже на протяжении 18 дней между клубом и тренером идут переговоры о выплате различных компенсаций аргентинскому специалисту за расторжение договора.
Сообщается, что парижане готовы выплатить почти всю зарплату Почеттино за оставшийся год его контракта, а также зарплату четырём его помощникам. Однако клуб выступает против включения бонусов, которые были бы получены, если бы Почеттино и его команда остались во французской команде. Сумма бонусов составляет около € 2 млн. Из-за этого разбирательства откладывается официальное объявление о расставании с аргентинским наставником.
- 28 июня 2022
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