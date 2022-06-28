Уткин — об Абаскале: забавно наблюдать, как ветераны «Спартака» традиционно травят чужака

Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на высказывания бывших футболистов московского «Спартака», которые критикуют назначение на пост наставника красно-белых 33-летнего испанского специалиста Гильермо Абаскаля.
«Забавно наблюдать, как спартаковские ветераны традиционно травят чужака. К этому мы уже привыкли. Было бы странно, если бы никто не сказал: «А кто это такой? А что у него за имя?» А что у вас, друзья мои, есть, кроме имени? А имя, извините, это заслуга, которое фиксирует прошлое», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
В прошлом сезоне «Спартак» занял 10-е место в Российской Премьер-Лиге, а также стал обладателем Кубка России по футболу. Команду возглавлял итальянский специалист Паоло Ваноли, который потом ушёл из «Спартака» по семейным обстоятельствам.
- 28 июня 2022
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