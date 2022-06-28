«Ювентус» хочет обменять Мойзе Кина на игрока «ПСЖ» Леандро Паредеса

Туринский «Ювентус» рассматривает возможность обмена нападающего клуба Мойзе Кина на полузащитника французского «ПСЖ» Леандро Паредеса. Об этом сообщает La Repubblica.
Несмотря на то что контракт Леандро Паредеса с парижанами рассчитан до лета 2024 года, аргентинский игрок может покинуть «ПСЖ» уже в нынешнее трансферное окно.
«Ювентус» взял Мойзе Кина в аренду на два года из «Эвертона» после ухода из клуба Криштиану Роналду. Однако в минувшем сезоне нападающий сборной Италии забил всего пять голов и сделал одну результативную передачу в 32 матчах за «Ювентус» в Серии А. Сообщается, что, прежде чем продавать игрока, «Ювентусу» придётся активировать пункт обязательного выкупа форварда в размере € 28 млн. Также сообщается, что сам Мойзе Кин предложил свои услуги итальянской «Роме».
- 28 июня 2022
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