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«Ювентус» хочет обменять Мойзе Кина на игрока «ПСЖ» Леандро Паредеса

«Ювентус» хочет обменять Мойзе Кина на игрока «ПСЖ» Леандро Паредеса
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Туринский «Ювентус» рассматривает возможность обмена нападающего клуба Мойзе Кина на полузащитника французского «ПСЖ» Леандро Паредеса. Об этом сообщает La Repubblica.

Несмотря на то что контракт Леандро Паредеса с парижанами рассчитан до лета 2024 года, аргентинский игрок может покинуть «ПСЖ» уже в нынешнее трансферное окно.

«Ювентус» взял Мойзе Кина в аренду на два года из «Эвертона» после ухода из клуба Криштиану Роналду. Однако в минувшем сезоне нападающий сборной Италии забил всего пять голов и сделал одну результативную передачу в 32 матчах за «Ювентус» в Серии А. Сообщается, что, прежде чем продавать игрока, «Ювентусу» придётся активировать пункт обязательного выкупа форварда в размере € 28 млн. Также сообщается, что сам Мойзе Кин предложил свои услуги итальянской «Роме».

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