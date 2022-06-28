Источник: «Динамо» хочет подписать Баринова из «Локомотива»

Опорный полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. В услугах 25-летнего хавбека заинтересовано московское «Динамо», информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, «Динамо» рассматривает Баринова в качестве приоритетного варианта для усиления центральной зоны. Дмитрий будет призван заменить Себастьяна Шиманьского и Николу Моро, которые с большой долей вероятности покинут клуб.

Отмечается, что в борьбу за Баринова также может вступить санкт-петербургский «Зенит», особенно если команду покинет Вильмар Барриос.

Напомним, Баринов выступает за основную команду «Локомотива» с 2015 года. В минувшем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал две результативные передачи. С 2019 года Баринов вызывается в сборную России.

«Локомотив» в 30 матчах набрал 48 очков и занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (65). «Динамо» финишировало на третьем месте в таблице.