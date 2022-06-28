Хохлов назвал качественным усилением возможный переход Баринова в «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о возможном переходе в стан бело-голубых полузащитника столичного «Локомотива» Дмитрия Баринова.



«Это очень качественное усиление. Даже без возможного ухода Моро: когда Баринов находится в форме — это однозначно очень качественный игрок. Конкуренция на позиции? Четыре игрока на три позиции — это не конкуренция», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сегодня, 28 июня, появилась информация о том, что игрок «Локомотива» Дмитрий Баринов может пополнить состав московского «Динамо». В минувшем сезоне Дмитрий Баринов провёл за «Локомотив» 30 матчей во всех турнирах и сумел отметиться двумя результативными передачами.