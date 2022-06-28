В «Зените» опровергли интерес к полузащитнику «Локомотива» Баринову

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи об интересе сине-бело-голубых к опорному полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову. Ранее появилась информация, что в услугах Баринова заинтересовано «Динамо», но перехватить игрока у московского клуба может «Зенит».

«Зенит» не интересуется Дмитрием Бариновым», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Дмитрий Баринов выступает за основную команду «Локомотива» с 2015 года. В минувшем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал две результативные передачи. С 2019 года Баринов вызывается в сборную России.

«Локомотив» в 30 матчах набрал 48 очков и занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (65).