Булыкин высказался о возможном переходе Баринова в «Динамо»

Бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова в столичное «Динамо».



«Баринов — это футболист топ-уровня. Любой клуб с удовольствие его возьмёт: особенно сейчас, когда легионеры уезжают. Учитывая опыт, мастерство и уровень, Дмитрий точно будет ценным футболистом. «Локомотиву» будет непросто… Сейчас получил травму Жемалетдинов, а если ещё уйдёт Баринов… Может быть серьёзная потеря, в клубе найдут выход из этой ситуации», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня, 28 июня, появилась информация о том, что Дмитрий Баринов в скором времени может пополнить состав московского «Динамо».