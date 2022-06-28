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Булыкин высказался о возможном переходе Баринова в «Динамо»

Булыкин высказался о возможном переходе Баринова в «Динамо»
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Бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова в столичное «Динамо».

«Баринов — это футболист топ-уровня. Любой клуб с удовольствие его возьмёт: особенно сейчас, когда легионеры уезжают. Учитывая опыт, мастерство и уровень, Дмитрий точно будет ценным футболистом. «Локомотиву» будет непросто… Сейчас получил травму Жемалетдинов, а если ещё уйдёт Баринов… Может быть серьёзная потеря, в клубе найдут выход из этой ситуации», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня, 28 июня, появилась информация о том, что Дмитрий Баринов в скором времени может пополнить состав московского «Динамо».

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