Игрок «Наполи» Виктор Осимхен подал в суд на бывшего агента

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен подал в суд на бывшего агента Осита Около. Осимхен подозревает бывшего представителя в присвоении большей части комиссии за трансфер нигерийского нападающего из «Лилля» в неаполитанский клуб. Об этом сообщает Football Italia.
Сообщается, что форвард направил иск в суд Икеджи в нигерийском городе Лагосе. 23-летний нигерийский форвард присоединился к «Наполи» в сентябре 2020 года за € 71,2 млн. Сообщается, что трансферная оценка игрока заинтересовала французские и итальянские правоохранительные органы.
Отмечается также, что бывший агент является нападающему «Наполи» зятем. Форвард уверен в том, что Около присвоил себе большую часть комиссии за трансфер форварда «Наполи». Ранее Виктор Осимхен сменил агента. Теперь интересы форварда представляет итальянец Роберто Календу.
- 28 июня 2022
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