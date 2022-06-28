Актёр Баринов — о возможном уходе Д. Баринова в «Динамо»: нет слов, одни неприличные мысли

Известный актёр Валерий Баринов отреагировал на новость о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в московское «Динамо».



«Нет слов, одни мысли — и те неприличные. Серьёзнейшая потеря для «Локо»? Серьёзнейшей потерей для «Локо» было, когда уволили Сёмина. Всё остальное, что делал «Локо», было только потерей. Хоть какое-нибудь приобретение было после того, как ушёл Сёмин и появился Кикнадзе?!



Хоть что-нибудь было сделано в политике клуба для того, чтобы клуб возродился и встал на тот уровень, на котором был? Серьёзная потеря уже была. Уходит Баринов — это не просто потеря, а очень большая потеря. Но большая потеря уже была. Клуб уже столкнули в пропасть. Это странно, что он ещё летит.



Ничего не было сделано положительного. Клуб кончился, когда убрали Наумова, а затем Сёмина. Это люди, которые хотели что-то сделать для клуба. Геркус сам виноват. Он решил, что он всё сделал, а ему надо было держаться за Сёмина, как чёрт за грешную душу. Какое ты нахрен чемпионство завоевал? Где бы ты был без Сёмина?» — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.