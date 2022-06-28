В «Локомотиве» сообщили, что предложений по Баринову в клуб не поступало

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн сообщил, что в клуб не поступало предложений по полузащитнику Дмитрию Баринову. Ранее появилась информация об интересе к футболисту со стороны московского «Динамо» и санкт-петербургского «Зенита».
«В наш клуб на сегодняшний день предложений по Баринову не поступало», — сказал Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Дмитрий Баринов выступает за основную команду «Локомотива» с 2015 года. В минувшем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал две результативные передачи. С 2019 года Баринов вызывается в сборную России.
«Локомотив» в 30 матчах набрал 48 очков и занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (65).
- 28 июня 2022
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