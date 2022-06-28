Агент Баринова отреагировал на информацию об интересе «Динамо» к игроку

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, отреагировал на информацию об интересе «Динамо» к своему клиенту.



«Баринов сейчас на сборах «Локомотива», больше нечего добавить. Что будет дальше — одному богу известно», — сказал Банатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сегодня, 28 июня, появилась информация о том, что в переходе полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова заинтересовано столичное «Динамо». В минувшем сезоне 25-летний полузащитник провёл за московский «Локомотив» 30 матчей во всех турнирах. Игрок столичного клуба отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 11 млн.