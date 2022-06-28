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Главный тренер «Динамо» одобрил трансфер Баринова. Клуб готов заплатить за игрока € 6 млн

Главный тренер «Динамо» одобрил трансфер Баринова. Клуб готов заплатить за игрока € 6 млн
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович одобрил трансфер полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника из окружения тренера.

«Йокановичу нравится идея трансфера Баринова, и он одобрил подписание полузащитника. Но «Динамо» пока не делало предложения», — сказал источник «Чемпионата».

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что потенциальная сумма трансфера может составить € 6 млн. Столько клуб готов предложить за Баринова, у которого через год истекает контракт с «Локомотивом».

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Дмитрий Баринов является одним из вариантов усиления «Динамо».

Напомним, Дмитрий Баринов выступает за основную команду «Локомотива» с 2015 года. В минувшем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал две результативные передачи. С 2019 года Баринов вызывается в сборную России.

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