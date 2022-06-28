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Малафеев считает, что «Зениту» не стоит подписывать иностранного голкипера

Малафеев считает, что «Зениту» не стоит подписывать иностранного голкипера
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Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что сине-бело-голубым не нужно подписывать иностранного вратаря, а стоит обратить внимание на внутренние резервы. По мнению Малафеева, если и приглашать голкипера-легионера, то это должен быть футболист, который на регулярной основе вызывается в свою национальную сборную.

«Как мне кажется, у «Зенита» вполне достойная вратарская линия. Продлён контракт с Мишей Кержаковым, как я неоднократно говорил, у клуба есть молодой голкипер Даниил Одоевский, который внушает оптимизм в своём футбольном будущем. Безусловно, нужен человек, который будет мотивировать и Мишу, и Даниила к ещё более продуктивной работе, также стоит помнить, что, получи кто травму или дисквалификацию, всегда должен быть третий голкипер.

Что касается Станислава Крицюка, при всём к нему уважении, но, как мне показалось, он не до конца нашёл себя в «Зените». Возможно, в другом клубе он сможет чаще выходить на поле и проявлять своё мастерство, нежели в «Зените».

Стоит ли «Зениту» подписывать иностранного голкипера? По-прежнему буду настаивать на том, что стоит как никогда уделить внимание тем ребятам, которые есть в клубе. В «Зените» в целом неплохая вратарская школа, и нам есть из чего выбирать.

В моё время я соревновался с Камилом Чонтофальски, который, на минуту, был основным голкипером сборной Словакии. Если даже и усиливаться иностранным вратарём, то он должен быть как минимум из тех, кто входит в постоянный список приглашённых в свою сборную. Иначе в этом точно нет никакого смысла», — приводит слова Малафеева «Спорт день за днём».

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «Зенит» рассматривает кандидатуру голкипера «Коринтианса» Ивана, который может переехать в Россию на правах обратной аренды в рамках сделки по Юри Алберто.

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