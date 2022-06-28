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Игрок сборной Ирака подписал полноценный контракт с «Манчестер Юнайтед»

Игрок сборной Ирака подписал полноценный контракт с «Манчестер Юнайтед»
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19-летний англо-иракский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Зидан Икбал подписал долгосрочный контракт с манкунианцами, сообщает пресс-служба клуба.

Икбал является первым британским южноазиатским футболистом, когда-либо выступавшим за «красных дьяволов». В декабре прошлого года игрок дебютировал в составе «МЮ» в матче Лиги чемпионов с швейцарским «Янг Бойз». Тогда иракский полузащитник вышел на поле в конце матча, заменив Джесси Лингарда. В АПЛ в составе манкунианцев Икбал ещё не появлялся.

Полузащитник мог выбирать между выступлением за сборные Ирака, Пакистана и Англии. Икбал выбрал Ирак и уже провёл за эту команду два матча.

Контракт с «Манчестер Юнайтед» заключён до 30 июня 2025 года.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 600 тыс.

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