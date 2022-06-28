Габриэл Жезус успешно прошёл медосмотр перед завершением перехода в лондонский «Арсенал»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус успешно завершил медицинский осмотр перед своим трансфером в лондонский «Арсенал». Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

Габриэл Жезус должен стать четвёртым подписанием «канониров» в нынешнее летнее трансферное окно после прибытия вингера «Сан-Паулу» Маркиньоса, полузащитника «Порту» Фабио Виейры, а также голкипера «Нью-Инглэнд Революшн» Мэтта Тёрнера.

Контракт Габриэла Жезуса с «Манчестер Сити» истекает летом 2023 года. Действующие чемпионы Англии могли потерять 25-летнего форварда бесплатно в следующем году. Бразильский форвард работал ранее с главным тренером «канониров» Микелем Артетой, когда испанский специалист трудился в штабе Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».