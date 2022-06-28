Орлов: жду Родригао в «Зените», он лучший центральный защитник РПЛ

Российский спортивный журналист Геннадий Орлов рассказал о своём отношении к защитнику «Сочи» Родригао, который может перейти в «Зенит». Ранее бразилец попал в список лучших игроков Российской Премьер-Лиги.

«Кассьерра пока только приходит в команду, а Бакаева мы уже увидели. Замена Юри Алберто выстраивается. Кассьерра – опытный и состоявшийся игрок. Посмотрите все нарезки, как он играл за «Сочи». Он прошёл «Аякс», «Белененсеш». Поэтому, думаю, особо беспокоиться по поводу ухода Юри Алберто не надо. Генеральный директор «Зенита» уже говорил, что взамен могут прийти вратарь Иван и ещё один игрок. Если эти два футболиста придут в аренду, то это будет совсем неплохо.



И ещё я, честно говоря, жду Родригао. Во-первых, это сейчас лучший центральный защитник РПЛ. Он же попал в 33 лучших футболиста сезона в России, его поставили в основу команды на позицию левого центрального защитника, рядом с Бальбуэной. Родригао – бразилец, он очень впечатляет. Мне кажется, «Зенит» ведёт переговоры по поводу его перехода. Но посмотрим, как это всё будет», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».