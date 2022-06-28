Петржела: готов купить «Зенит» за все свои деньги

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что готов купить российский клуб. 68-летний чешский специалист отреагировал на то, что владелец «Спартака» Леонид Федун покинул пост вице-президента «Лукойла».

«Спартак» я бы не стал покупать. Зачем? Я же болельщик «Зенита»! Готов купить «Зенит» за все свои деньги. 100 тысяч евро или миллион — готов! Я скучаю по России, но только как тренер. У меня много друзей в вашей стране. Но из-за ситуации в мире я не могу к вам приехать», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Петржела — серебряный призёр чемпионата России 2003 года и обладатель Кубка Премьер-Лиги 2003 года. По итогам завершившегося сезона петербургский клуб в очередной раз стал чемпионом России.