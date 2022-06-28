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Экс-игрок «Ливерпуля» предложил ввести запрет на употребление алкоголя для футболистов

Экс-игрок «Ливерпуля» предложил ввести запрет на употребление алкоголя для футболистов
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Бывший футболист «Ливерпуля» Стэн Коллимор выступил за введение запрета на употребление алкоголя для футболистов.

«Как бы это безумно ни звучало для людей, не занимающихся спортом, я бы на самом деле хотел, чтобы футбольные клубы полностью запретили употребление алкоголя для футболистов. Всё предельно ясно — употребление алкоголя серьёзно снижает спортивные результаты, поэтому Роналду, Ибрагимович и Милнер держатся от него подальше. Ни на одном из них это не отразилось негативно, не так ли?..

Я понимаю, что в футболе, где отпуск довольно короткий, соблазн расслабиться довольно силён даже у тех, кто почти не пьёт в течение сезона. И это нелегко для таких игроков, как Грилиш, Фоден и других молодых британцев, потому что напиться и пойти вразнос — это часть нашей культуры. Но, возможно, если бы в футболе ввели запрет на употребление алкоголя, это могло бы оказать положительное влияние на общество в целом. Если водителей грузовиков и механиков регулярно проверяют на содержание алкоголя в организме, то почему бы не сделать это с нашими футболистами?» — приводит слова Коллимора Mirror.

Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?

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