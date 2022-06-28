Экс-игрок «Ливерпуля» предложил ввести запрет на употребление алкоголя для футболистов

Бывший футболист «Ливерпуля» Стэн Коллимор выступил за введение запрета на употребление алкоголя для футболистов.
«Как бы это безумно ни звучало для людей, не занимающихся спортом, я бы на самом деле хотел, чтобы футбольные клубы полностью запретили употребление алкоголя для футболистов. Всё предельно ясно — употребление алкоголя серьёзно снижает спортивные результаты, поэтому Роналду, Ибрагимович и Милнер держатся от него подальше. Ни на одном из них это не отразилось негативно, не так ли?..
Я понимаю, что в футболе, где отпуск довольно короткий, соблазн расслабиться довольно силён даже у тех, кто почти не пьёт в течение сезона. И это нелегко для таких игроков, как Грилиш, Фоден и других молодых британцев, потому что напиться и пойти вразнос — это часть нашей культуры. Но, возможно, если бы в футболе ввели запрет на употребление алкоголя, это могло бы оказать положительное влияние на общество в целом. Если водителей грузовиков и механиков регулярно проверяют на содержание алкоголя в организме, то почему бы не сделать это с нашими футболистами?» — приводит слова Коллимора Mirror.
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?
- 30 июня 2022
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