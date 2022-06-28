Тину Канделаки внесли в новый санкционный список США

Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки попала в новый санкционный список США.
«Приятно оказаться в ряду достойных людей, которые не сдают своих и умеют отделять зёрна от плевел. Мир изменился, и мы никогда не будем частью прежнего мира. Нас там не ждали и не ждут. А тем, кто пытается усидеть на двух стульях или, наоборот, пересел на тот, иноземный стул, я по-прежнему буду сочувствовать. Родина – она только здесь. Так было всегда и так будет всегда. Для меня, моих детей и моей семьи!» — написала Канделаки в своём телеграм-канале.
Помимо Канделаки, в расширенный санкционный список США попали более 50 физических лиц и свыше 110 российских структур. Ранее Канделаки занимала пост генерального продюсера телеканала «Матч ТВ». Напомним, в феврале текущего года министерство финансов США ввело санкции в отношении московского клуба ЦСКА.
- 28 июня 2022
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