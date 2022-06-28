Клопп прокомментировал переход Минамино из «Ливерпуля» в «Монако»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход нападающего Такуми Минамино в «Монако».



«Я знаю, что он добьётся большого успеха в «Монако». Уверен, что мы будем наблюдать за ним, испытывая радость с примесью зависти из-за того, как он прогрессирует и процветает там. Такуми уходит, забирая с собой нашу признательность и наилучшие пожелания. Спасибо, Таки», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».



Ранее «Монако» объявил о переходе Минамино из «Ливерпуля». Японский форвард заключил контракт с монегасками, рассчитанный до июня 2026 года. За «Ливерпуль» Минамино играл с 2020 года. В прошлом сезоне 27-летний футболист принял участие в 11 матчах чемпионата Англии и забил три гола.

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