Клопп прокомментировал переход Минамино из «Ливерпуля» в «Монако»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход нападающего Такуми Минамино в «Монако».
«Я знаю, что он добьётся большого успеха в «Монако». Уверен, что мы будем наблюдать за ним, испытывая радость с примесью зависти из-за того, как он прогрессирует и процветает там. Такуми уходит, забирая с собой нашу признательность и наилучшие пожелания. Спасибо, Таки», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
Ранее «Монако» объявил о переходе Минамино из «Ливерпуля». Японский форвард заключил контракт с монегасками, рассчитанный до июня 2026 года. За «Ливерпуль» Минамино играл с 2020 года. В прошлом сезоне 27-летний футболист принял участие в 11 матчах чемпионата Англии и забил три гола.
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