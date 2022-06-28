Кобелев: если Моро и Шиманьски останутся, то вряд ли мы увидим Баринова в «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на то, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может пополнить ряды бело-голубых. Ранее сообщалось, что хавбек может сменить клуб.
«Перед началом нового сезона происходит много переходов. В «Динамо» до конца непонятно, кто из иностранцев останется, а кто уйдёт. Если Моро и Шиманьски останутся, то вряд ли мы увидим Баринова в «Динамо». Если один из них — или оба — уйдёт, то тогда Баринов может закрыть позицию опорного полузащитника в команде», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Дмитрий Баринов выступает за основную команду «Локомотива» с 2015 года. В минувшем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал две результативные передачи. С 2019 года Баринов вызывается в сборную России.
- 28 июня 2022
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