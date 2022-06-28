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Вратарь «Крыльев» рассказал, как партнёры отреагировали на финт Зидана

Вратарь «Крыльев» рассказал, как партнёры отреагировали на финт Зидана
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Вратарь самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал, как его партнёры по команде отреагировали на его финт Зидана в матче Российской Премьер-Лиги с «Химками». В концовке матча с подмосковным клубом голкипер попытался выполнить обводку, после чего пропустил гол.

«Я, правда, катастрофы сначала не ждал. Потому что оттуда ещё попасть надо. Не все футболисты так легко попадут. К сожалению, Садыгов попал, да ещё по такой идеальной траектории. Ну, такое случается.

Скорее, иронично принял случившееся. Ну что мне надо было сделать, заплакать? Пацаны говорят: «Вань, ты чего, дурачок?» Я извинялся, а Барач, защитник наш, сказал, что матч-то отличный был, если бы не придумал такое. И добавил: «Только все твою игру уже завтра забудут, а это теперь с тобой навсегда», — цитирует Ломаева Sports.ru.

По итогу завершившегося сезона самарцы заняли восьмое место в РПЛ.

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