Леонид Слуцкий подвёл итоги товарищеского матча с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о выступлении команды в товарищеском матче с «Крыльями Советов» (3:1), а также рассказал о состоянии футболистов в преддверии старта нового сезона.



«Из-за того, что играли три тайма, старались увеличить для всех количество игрового времени до полутора таймов. Есть там ещё индивидуальные ограничения. Тайм сыграли Мусаев, Апшацев, Самошников. Лисакович играл первый раз на сборе. Всегда приятно играть с командой Премьер-Лиги. Видишь, где у тебя действительно проблемы, где нужно прибавить. То есть получили массу полезной рабочей информации.



Степень готовности игроков перед стартом сезона разная. Йевтич в конце того сезона был травмирован полтора месяца. Если ты был травмирован и тренируешься неделю, у тебя один уровень готовности. Если мы говорим про других игроков, которые отыграли всю концовку сезона, ушли на двухнедельный отпуск и сейчас тренируются в общей группе, там другой уровень готовности. Я не могу уровень готовности назвать одинаковым, но на то и сборы, чтобы всех привести в более или менее единое состояние», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Рубин» занял 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вылетел в Футбольную национальную лигу. Новый розыгрыш ФНЛ начнётся 17 июля текущего года. В первом туре Первой лиги сезона-2022/2023 казанский клуб сыграет с клубом «Родина».