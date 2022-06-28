Защитник «Краснодара» Чернов: на данный момент я остаюсь в клубе
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Защитник «Краснодара» Евгений Чернов рассказал о своём будущем. В текущем сезоне он принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отличился одной результативной передачей.
«На данный момент пока я остаюсь в «Краснодаре». Есть ли какие-то другие варианты? Ничего не могу сказать», — цитирует Чернова «РБ Спорт».
Предыдущим клубом Чернова был «Ростов». Также Евгений выступал за «Тосно», «Зенит», «Томь», «Оренбург», «Химик» и «Енисей». По итогам сезона-2021/2022 «Краснодар» занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Выше «быков» в турнирной таблице высшего российского дивизиона расположились «Зенит», ставший победителем первенства, «Сочи» и «Динамо», расположившиеся на втором и третьем месте соответственно.
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