Защитник «Краснодара» Чернов: на данный момент я остаюсь в клубе

Защитник «Краснодара» Евгений Чернов рассказал о своём будущем. В текущем сезоне он принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отличился одной результативной передачей.

«На данный момент пока я остаюсь в «Краснодаре». Есть ли какие-то другие варианты? Ничего не могу сказать», — цитирует Чернова «РБ Спорт».

Предыдущим клубом Чернова был «Ростов». Также Евгений выступал за «Тосно», «Зенит», «Томь», «Оренбург», «Химик» и «Енисей». По итогам сезона-2021/2022 «Краснодар» занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Выше «быков» в турнирной таблице высшего российского дивизиона расположились «Зенит», ставший победителем первенства, «Сочи» и «Динамо», расположившиеся на втором и третьем месте соответственно.