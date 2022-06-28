Футболистка сборной Норвегии Ада Хегерберг ответила на критику за поддержку ЛГБТ

Футболистка «Лиона» и сборной Норвегии Ада Хегерберг высказалась о негативных комментариях, которые получила после поддержки ЛГБТ в матче со сборной Новой Зеландии (2:0).
Напомним, футболистка забила гол в этой встрече и продемонстрировала повязку с символикой ЛГБТ. Забитый мяч Хегерберг посвятила жертвам теракта в ночном клубе Осло.
«Хочу подчеркнуть, что получила массу сообщений, полных поддержки и любви. Это то, что я принимаю. Я не трачу много душевных сил на негативные и предвзятые комментарии, но их наличие показывает, что нам предстоит пройти долгий путь. Это важно иметь в виду. Важно, чтобы мы отстаивали это и обсуждали это, особенно в Скандинавии.
Я наивно считаю, что все хотят друг другу добра, мы равны и у нас равные права. Но реальность сурова, и мир жесток. Мы должны продолжать защищать друг друга. Это важно для будущих поколений», — приводит слова Хегерберг NRK.
- 28 июня 2022
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