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Гаврилов призвал не осуждать Мозеса из-за нежелания супруги игрока отпускать его в Россию

Гаврилов призвал не осуждать Мозеса из-за нежелания супруги игрока отпускать его в Россию
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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал информацию о том, что защитник красно-белых Виктор Мозес не вернулся в Москву.

«Пускай они сами решают. Ничего такого здесь нет — внутрисемейная ситуация. Осуждать Мозеса не следует. Он хочет, чтобы семье было комфортно. Наверняка есть дети. Пусть он выбирает, что лучше для него и его семьи. Даже если он перейдёт в другую команду, будет там играть — ничего страшного. Его задача — зарабатывать деньги для семьи. А где он это будет делать: в «Спартаке» или в другой команде — без разницы. Здесь ничего такого нет», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Виктор Мозес стал футболистом «Спартака» осенью 2020 года. В составе красно-белых нигерийский полузащитник принял участие в 33 матчах, забил три гола и отдал пять результативных передач.

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