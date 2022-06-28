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Футболистка сборной Дании рассказала об отношениях с партнёршей по «Челси»

Футболистка сборной Дании рассказала об отношениях с партнёршей по «Челси»
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29-летняя нападающая сборной Дании Пернилле Хардер рассказала об особенностях её взаимоотношений с 28-летней защитницей сборной Швеции Магдаленой Эрикссон внутри клуба. Девушки находятся в нетрадиционных отношениях, при этом выступая за одну команду – «Челси».

«Нам с Магдаленой просто нравится быть вместе – мы можем делать это всё время. Мы знаем и понимаем, какие трудные испытания нам приходится преодолевать, играя в футбол, поэтому выстраиваем хорошие взаимоотношения между собой. Таким образом, мы даже поддерживаем друг друга», – сказала Хардер в интервью Euroman.

В то же время девушка утверждает, что на футбольном поле они всегда остаются профессионалами и коллегами, а не парой.

Чемпионат Европы по футболу среди женщин стартует 6 июля и продлится до 31 июля. Это 13-й розыгрыш женского Евро, в этом году турнир принимает Англия.

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