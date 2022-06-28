Футболистка сборной Дании рассказала об отношениях с партнёршей по «Челси»

29-летняя нападающая сборной Дании Пернилле Хардер рассказала об особенностях её взаимоотношений с 28-летней защитницей сборной Швеции Магдаленой Эрикссон внутри клуба. Девушки находятся в нетрадиционных отношениях, при этом выступая за одну команду – «Челси».
«Нам с Магдаленой просто нравится быть вместе – мы можем делать это всё время. Мы знаем и понимаем, какие трудные испытания нам приходится преодолевать, играя в футбол, поэтому выстраиваем хорошие взаимоотношения между собой. Таким образом, мы даже поддерживаем друг друга», – сказала Хардер в интервью Euroman.
В то же время девушка утверждает, что на футбольном поле они всегда остаются профессионалами и коллегами, а не парой.
Чемпионат Европы по футболу среди женщин стартует 6 июля и продлится до 31 июля. Это 13-й розыгрыш женского Евро, в этом году турнир принимает Англия.
- 28 июня 2022
-
22:22
-
22:21
-
22:14
-
22:00
-
21:55
-
21:49
-
21:44
-
21:19
-
21:10
-
20:53
-
20:45
-
20:35
-
20:33
-
20:21
-
20:19
-
20:08
-
20:03
-
19:56
-
19:48
-
19:43
-
19:41
-
19:29
-
18:59
-
18:59
-
18:53
-
18:40
-
18:37
-
18:17
-
18:12
-
17:59
-
17:50
-
17:50
-
17:37
-
17:29
-
17:19