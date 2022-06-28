Экс-игрок «Лидса»: Мане мог бы проявить больше уважения к «Ливерпулю»

Бывший футболист «Лидс Юнайтед» Ноэль Уилан раскритиковал нападающего «Баварии» Садио Мане за неуважение к своему бывшему клубу «Ливерпуль».
«Думаю, он мог бы проявить больше уважения к «Ливерпулю». Когда Мане был в расположении сборной Сенегала, он говорил, что сенегальцы получат то, что хотят, и это было перед трансфером в «Баварию». Он мог бы быть более уважительным в отношении клуба.
Он отлично играл за «Ливерпуль» и оставил после себя наследие на «Энфилде». Так и есть. Но я думаю, что игроку не стоит вмешиваться в дела между клубами. Поэтому у футболистов есть агенты, которые и должны заниматься переговорами», — приводит слова Уилана Football Insider.
22 июня «Бавария» объявила о трансфере нападающего «Ливерпуля» Мане. Контракт Садио с мюнхенским клубом рассчитан до 2025 года.
- 28 июня 2022
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