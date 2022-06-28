Кевин-Принс Боатенг объявил о завершении карьеры по окончании следующего сезона

35-летний нападающий «Герты» Кевин-Принс Боатенг завершит карьеру по окончании сезона-2022/2023. Об этом футболист сообщил на пресс-конференции на тренировочной базе берлинского клуба.



«Я всё ещё в настроении играть. Мне хочется ещё немного азарта. Думаю, вы можете это отметить по моим тренировкам. Не говорю даже о том, будет мне выделено игровое время в Бундеслиге или нет. Я просто хочу ещё один год футбольной карьеры. Прошлый сезон был смазанным – слишком много экшена, негативных заголовков, плохих результатов. Я не могу завершать карьеру на такой ноте.



Однако этот сезон точно будет моим последним в качестве профессионального футболиста. Поэтому я наслаждаюсь каждым днём, несмотря на всё происходящее. Это точно мой последний сезон – даже если «Герта» выйдет в Лигу чемпионов. Я сделаю всё возможное и невозможное для себя и клуба. И после этого всё, точно всё», – приводит слова Боатенга Kicker.



Напомним, на прошлой неделе игрок продлил контракт с «Гертой» на один год. В сезоне-2021/2022 он вышел на поле 21 раз и не смог отметиться результативными действиями. В своей карьере Боатенг сменил множество клубов, среди которых «Боруссия» Дортмунд, «Тоттенхэм», «Милан», «Шальке», «Барселона» и другие.