В «Спартаке» отреагировали на информацию, что «Евраз» может купить клуб

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию, согласно которой московский клуб может быть приобретён акционерным обществом «Евраз», частью которого владеет российский предприниматель Роман Абрамович.

«Совсем недавно председатель совета директоров дал комментарий на тему своего будущего в «Спартаке». Этот комментарий по-прежнему актуален», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее владелец «Спартака» Леонид Федун покинул пост вице-президента «Лукойла», который занимал с 1994 года. В 2004 году функционер приобрёл контрольный пакет акций «Спартака». При Федуне красно-белые становились чемпионами России (сезон-2016/2017), обладателями Кубка (сезон-2021/2022) и Суперкубка (2017) страны.