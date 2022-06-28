Источник: «ПСЖ» перехватил Саншеша у «Милана»

24-летний полузащитник «Лилля» и сборной Португалии Ренату Саншеш отклонил предложение «Милана» и заинтересован в переходе в «ПСЖ». Об этом сообщает Le Parisen.
По информации источника, «Лилль» отклонил предложение «Милана» в € 18 млн, при этом сам игрок также больше не заинтересован в переходе в итальянский клуб.
Значимую роль в переубеждении Саншеша сыграл консультант «ПСЖ» Луис Кампос. Именно он был спортивным директором «Лилля» в 2019 году, когда португалец перешёл в стан «догов» из «Баварии».
«ПСЖ» предложил € 10 млн за трансфер Саншеша – эта сумма не устраивает «Лилль». Кампос предупредил свой бывший клуб, что парижане не предложат больше и в случае отказа подпишут игрока бесплатно следующим летом, так как контракт португальца истекает по окончании сезона-2022/2023.
В прошедшем сезоне Саншеш провёл 32 матча во всех турнирах за «Лилль», в которых забил два гола и отдал пять голевых передач.
- 28 июня 2022
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