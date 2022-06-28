Осинькин объяснил причины поражения в товарищеском матче с «Рубином»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение в товарищеском матче с «Рубином» (1:3).

«Для нас это первая игра на сборах, и готовность была, наверное, чуть ниже, чем у соперника, который на неделю раньше начал готовиться и сыграл уже два матча. Конечно, на данном этапе главное просто идти и готовиться к сезону. Была большая ротация, использовали молодых игроков. Надо было получить большую нагрузку», — сказал Осинькин в интервью клубному YouTube-каналу.

Счёт в противостоянии уже на девятой минуте открыл Камиль Муллин, который реализовал выход один на один. В конце первого тайма Джоэль Фамейе забил после передачи Ильи Самошникова с фланга. Встреча длилась три тайма, на 107-й минуте Александр Зотов довёл счёт до разгромного, но в самом конце матча Александр Ломовицкий отправил мяч в свои ворота.