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Сборная Израиля обыграла Францию и вышла в финал юношеского чемпионата Европы

Сборная Израиля обыграла Францию и вышла в финал юношеского чемпионата Европы
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В матче 1/2 финала юношеского чемпионата Европы U19 сборная Франции встречалась с национальной командой Израиля. Игра, прошедшая на стадионе «MOL-Арена» в городе Дунайска-Стреда (Словакия), завершилась победой израильской команды со счётом 2:1.

На 29-й минуте встречи защитник сборной Франции Сулейман Туре открыл счёт, отправив мяч в собственные ворота. На 57-й минуте полузащитник Эль-Ям Канцепольски упрочил преимущество сборной Израиля. Через пять минут французский форвард Алан Виржиниус установил итоговый счёт встречи.

Таким образом, сборная Израиля вышла в финал чемпионата Европы — 2022 среди юношеских команд. В финальном матче израильтяне встретятся со сверстниками из Англии, которые ранее обыграли сборную Италии со счётом 2:1.

U19 ЧЕ-2022. 1/2 финала
28 июня 2022, вторник. 21:00 МСК
Франция U19
Окончен
1 : 2
Израиль U19
0:1 Туре – 29' (автогол)   0:2 Канцепольски – 57'   1:2 Виржиниус – 62'
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