Сборная Израиля обыграла Францию и вышла в финал юношеского чемпионата Европы

В матче 1/2 финала юношеского чемпионата Европы U19 сборная Франции встречалась с национальной командой Израиля. Игра, прошедшая на стадионе «MOL-Арена» в городе Дунайска-Стреда (Словакия), завершилась победой израильской команды со счётом 2:1.



На 29-й минуте встречи защитник сборной Франции Сулейман Туре открыл счёт, отправив мяч в собственные ворота. На 57-й минуте полузащитник Эль-Ям Канцепольски упрочил преимущество сборной Израиля. Через пять минут французский форвард Алан Виржиниус установил итоговый счёт встречи.



Таким образом, сборная Израиля вышла в финал чемпионата Европы — 2022 среди юношеских команд. В финальном матче израильтяне встретятся со сверстниками из Англии, которые ранее обыграли сборную Италии со счётом 2:1.