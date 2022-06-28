La Repubblica: Ибрагимович заключил контракт с «Миланом» на полгода
Поделиться
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заключил с итальянским клубом новый контракт, сообщает La Repubblica.
По информации источника, соглашение между 40-летним шведским форвардом и «Миланом» рассчитано на полгода. Зарплата Ибрагимовича по новому контракту составит € 100 тыс.
Напомним, в конце мая Ибрагимович перенёс операцию на колене. Сообщалось, что восстановление шведского футболиста займёт от шести до семи месяцев. Ибрагимович пошёл на заключение такого контракта, чтобы клуб не переплачивал ему в период восстановления после операции. У игрока будет возможность продлить соглашение на вторую часть сезона-2022/2023. В октябре форварду исполнится 41 год.
Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после чемпионства:
Комментарии
- 29 июня 2022
-
01:23
-
00:57
-
00:52
-
00:47
-
00:36
-
00:19
-
00:19
-
00:13
-
00:00
- 28 июня 2022
-
23:54
-
23:53
-
23:46
-
23:33
-
23:16
-
23:12
-
23:11
-
23:10
-
23:06
-
23:05
-
23:00
-
22:53
-
22:52
-
22:44
-
22:37
-
22:22
-
22:21
-
22:14
-
22:00
-
21:55
-
21:49
-
21:44
-
21:19
-
21:10
-
20:53
-
20:45
Партнерский контент