La Repubblica: Ибрагимович заключил контракт с «Миланом» на полгода

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заключил с итальянским клубом новый контракт, сообщает La Repubblica.



По информации источника, соглашение между 40-летним шведским форвардом и «Миланом» рассчитано на полгода. Зарплата Ибрагимовича по новому контракту составит € 100 тыс.



Напомним, в конце мая Ибрагимович перенёс операцию на колене. Сообщалось, что восстановление шведского футболиста займёт от шести до семи месяцев. Ибрагимович пошёл на заключение такого контракта, чтобы клуб не переплачивал ему в период восстановления после операции. У игрока будет возможность продлить соглашение на вторую часть сезона-2022/2023. В октябре форварду исполнится 41 год.

Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после чемпионства: