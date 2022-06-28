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La Repubblica: Ибрагимович заключил контракт с «Миланом» на полгода

La Repubblica: Ибрагимович заключил контракт с «Миланом» на полгода
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заключил с итальянским клубом новый контракт, сообщает La Repubblica.

По информации источника, соглашение между 40-летним шведским форвардом и «Миланом» рассчитано на полгода. Зарплата Ибрагимовича по новому контракту составит € 100 тыс.

Напомним, в конце мая Ибрагимович перенёс операцию на колене. Сообщалось, что восстановление шведского футболиста займёт от шести до семи месяцев. Ибрагимович пошёл на заключение такого контракта, чтобы клуб не переплачивал ему в период восстановления после операции. У игрока будет возможность продлить соглашение на вторую часть сезона-2022/2023. В октябре форварду исполнится 41 год.

Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после чемпионства:

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