«ПСЖ» уведомил Неймара, что хочет отдать его в аренду

Руководство «ПСЖ» сообщило 30-летнему нападающему сборной Бразилии Неймару о готовности отдать его в аренду в текущее трансферное окно, сообщает El Pais.



По информации источника, клуб готов выплачивать всю требуемую Неймаром зарплату во время аренды, поэтому она не станет препятствием для перехода.



Ранее Sky Sports сообщал об интересе к Неймару со стороны «Челси», а RMC связывал бразильца с «Манчестер Юнайтед». Также СМИ стало известно о конфликте Неймара с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи.



Бразилец перешёл в парижский клуб из «Барселоны» летом 2017 года за рекордные € 222 млн. В 2021 году Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до конца сезона-2024/2025. За время своего пребывания в клубе он сыграл менее 50% возможного игрового времени.



В сезоне-2021/2022 футболист провёл 28 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал восемь голевых передач.

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