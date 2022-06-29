Игроки «Краснодара» Сперцян, Черников и Агкацев сменили номера

Ряд игроков «Краснодара» сменили свои номера. Об этом свидетельствуют данные, взятые с сайта клуба.

Вратарь Станислав Агкацев в прошлом сезоне выступал под 58-м номером, первенство-2022/2023 он проведёт под первым номером. Полузащитники клуба Эдуард Сперцян и Александр Черников приняли аналогичное решение — в грядущем первенстве Российской Премьер-Лиги они будут выходить на поле с цифрами 10 и 8 соответственно.

Выше «быков» в турнирной таблице высшего российского дивизиона расположились «Зенит», ставший победителем первенства, «Сочи» и «Динамо», находящиеся на втором и третьем месте соответственно.

Напомним, в прошедшем сезоне Сперцян принял участие в 26 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.