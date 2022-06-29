«Челси» и «Лидс» согласовали трансфер Рафиньи

Бразильский вингер «Лидс Юнайтед» Рафинья Рафаэл Диас Беллоли перейдёт в «Челси», сообщает Sky Sports.
По информации источника, «Лидс» принял предложение лондонского клуба. Трансфер Рафиньи обойдётся «Челси» в сумму около £ 60-65 млн (примерно € 70-75 млн), включая различные бонусы. По условиям соглашения, основную часть суммы лондонский клуб должен выплатить немедленно. На данный момент «Челси» ведёт переговоры с Рафиньей о личных условиях контракта.
В минувшем сезоне Рафинья Рафаэл Диас Беллоли провёл за «Лидс» 36 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал три результативные передачи. Контракт бразильского игрока с английским клубом рассчитан до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что в услугах Рафиньи заинтересованы «Барселона» и «Арсенал».
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