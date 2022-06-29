Калиду Кулибали попал в сферу интересов «Челси»

31-летний защитник «Наполи» и сборной Сенегала Калиду Кулибали может перейти в «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.



По информации источника, лондонский клуб продолжает искать двух центральных защитников. «Челси» также рассматривает варианты с приобретением Маттейса де Лигта из «Ювентуса», Натана Аке из «Манчестер Сити» и Жюля Кунде из «Севильи».



Контракт Кулибали с «Наполи» истекает по окончании сезона-2022/2023. Ранее итальянские СМИ сообщали, что сенегалец хочет завершить карьеру в «Наполи» из-за преданности к клубу и желает продлить контракт. Он уже отказывал «Барселоне» и «Ювентусу».



В сезоне-2021/2022 Кулибали провёл 37 матчей во всех турнирах за «Наполи», в которых забил три гола и отдал три голевые передачи.

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