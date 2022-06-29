Калиду Кулибали попал в сферу интересов «Челси»

31-летний защитник «Наполи» и сборной Сенегала Калиду Кулибали может перейти в «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.
По информации источника, лондонский клуб продолжает искать двух центральных защитников. «Челси» также рассматривает варианты с приобретением Маттейса де Лигта из «Ювентуса», Натана Аке из «Манчестер Сити» и Жюля Кунде из «Севильи».
Контракт Кулибали с «Наполи» истекает по окончании сезона-2022/2023. Ранее итальянские СМИ сообщали, что сенегалец хочет завершить карьеру в «Наполи» из-за преданности к клубу и желает продлить контракт. Он уже отказывал «Барселоне» и «Ювентусу».
В сезоне-2021/2022 Кулибали провёл 37 матчей во всех турнирах за «Наполи», в которых забил три гола и отдал три голевые передачи.
- 29 июня 2022
-
01:23
-
00:57
-
00:52
-
00:47
-
00:36
-
00:19
-
00:19
-
00:13
-
00:00
- 28 июня 2022
-
23:54
-
23:53
-
23:46
-
23:33
-
23:16
-
23:12
-
23:11
-
23:10
-
23:06
-
23:05
-
23:00
-
22:53
-
22:52
-
22:44
-
22:37
-
22:22
-
22:21
-
22:14
-
22:00
-
21:55
-
21:49
-
21:44
-
21:19
-
21:10
-
20:53
-
20:45