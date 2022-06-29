ЦСКА проявляет интерес к 22-летнему чилийскому опорнику, выступающему на родине

ЦСКА претендует на 22-летнего чилийского опорного полузащитника Виктора Мендеса, выступающего на родине за клуб «Унион Эспаньола». Об этом сообщает ADN Deportes, а также журналист Хорхе Хевиа Кристино в «Твиттере».
Как отмечает информационный портал, интерес к игроку проявляют ещё два клуба – это бразильский «Фламенго» и итальянский «Лечче», однако именно армейцы готовят уже первое официальное предложение. В то же время журналист подтверждает данную информацию, подмечая, что между игроком и московским клубом уже есть согласие по поводу перехода. За его трансфер ЦСКА готов заплатить около € 2,2 млн.
В нынешнем сезоне Мендес принял участие в 15 встречах за «Унион Эспаньол» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года. В декабре 2021 года он дебютировал за основную сборную Чили, на его счету сейчас два матча.
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