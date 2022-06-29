Покинувший «Акрон» по неспортивным причинам тренер вошёл в штаб «Шерифа»

Тираспольский «Шериф» на официальном сайте представил новый тренерский штаб.
Помощником хорвата Степана Томаса остаётся Виктор Михайлов. Ещё двумя ассистентами назначены серб Владо Шмит и хорват Ален Шушнич. Также у тираспольской команды будет два тренера по физподготовке – итальянец Лидио Мелис и экс-игрок сборной Молдавии Денис Змеу.
Отметим, что предыдущим местом работы Змеу был представитель ФНЛ (теперь – Первая лига) «Акрон». Денис покинул клуб в начале марта 2022 года. Тогда клуб в официальном заявлении прокомментировал расторжение контракта по обоюдному согласию следующим образом: «Тренер по физической подготовке прекращает работу в клубе из-за событий на территории Украины. Мы надеемся на скорейшее достижение мира».
Сам Денис Змеу в интервью СМИ подчёркивал, что взял паузу до лета, а в случае стабилизации ситуации существовала договорённость возвращения в «Акрон». Теперь же тренер по физподготовке участвует в подготовке «Шерифа» к старту в квалификации Лиги чемпионов – 6 и 12 июля тираспольчан ждут матчи с боснийским «Зриньски».
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