19-летний вундеркинд Хави Симмонс перешёл из «ПСЖ» в ПСВ на правах свободного агента

19-летний атакующий полузащитник Хави Симмонс после окончания контракта с французским «Пари Сен-Жермен» вернулся на родину и стал игроком ПСВ Эйндховен. Об этом сообщает пресс-служба нидерландского клуба.
«Мы видели почти все матчи, в которых Симмонс появлялся по ходу прошлого сезона. Помимо всех международных матчей, в которых он выступал за сборную до 19 лет, мы видели его в молодёжной Лиге чемпионов вживую. Он убедил нас. У Хави есть всё необходимое, чтобы стать важным игроком ПСВ. Он хочет пройти этот путь вместе с нами», — прокомментировал подписание игрока директор нидерландского клуба Джон де Йонг.
Футболист подписал контракт до лета 2027 года. При этом, сообщается, что у «ПСЖ» будет приоритетное право обратного выкупа игрока в течение следующих нескольких лет.
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