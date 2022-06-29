Стало известно, почему Кроос пока не продлил контракт с «Реалом»

Мадридский «Реал» сделал предложение полузащитнику Тони Кроосу о продлении контракта на один год – до 2024 года. Футболист призвал не торопиться, чем вызвал некоторое удивление клуба, сообщает AS.



Действующий контракт Крооса с «Реалом» истекает по завершении ближайшего сезона – 30 июня 2023-го. По информации источника, руководство мадридцев заранее предложило Тони пролонгировать соглашение, однако немец предпочёл ничего не подписывать сейчас и дождаться конца сезона, чтобы тогда оценить свою собственную пользу для команды и мнение клуба на этот счёт. Кроос хочет остаться только в том случае, если поймёт, что ему ещё есть что предложить команде на поле, а также если «Реал» сочтёт его вклад в игру достаточным.



На момент окончания текущего контракта Кроосу будет 33 года. В дальнейшем AS видит три возможных развития событий: краткосрочное продление на 1-2 года, окончание карьеры или переезд на другой континент (предположительно, в МЛС). При этом сегодня в «Реале» высоко ценят как игровые качества, так и способность передать опыт более молодым Федерико Вальверде и Эдуарду Камавинге.

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