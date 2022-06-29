Стало известно, почему Кроос пока не продлил контракт с «Реалом»

Мадридский «Реал» сделал предложение полузащитнику Тони Кроосу о продлении контракта на один год – до 2024 года. Футболист призвал не торопиться, чем вызвал некоторое удивление клуба, сообщает AS.
Действующий контракт Крооса с «Реалом» истекает по завершении ближайшего сезона – 30 июня 2023-го. По информации источника, руководство мадридцев заранее предложило Тони пролонгировать соглашение, однако немец предпочёл ничего не подписывать сейчас и дождаться конца сезона, чтобы тогда оценить свою собственную пользу для команды и мнение клуба на этот счёт. Кроос хочет остаться только в том случае, если поймёт, что ему ещё есть что предложить команде на поле, а также если «Реал» сочтёт его вклад в игру достаточным.
На момент окончания текущего контракта Кроосу будет 33 года. В дальнейшем AS видит три возможных развития событий: краткосрочное продление на 1-2 года, окончание карьеры или переезд на другой континент (предположительно, в МЛС). При этом сегодня в «Реале» высоко ценят как игровые качества, так и способность передать опыт более молодым Федерико Вальверде и Эдуарду Камавинге.
Какие футболисты Ла Лиги всю карьеру провели в одном клубе?
- 29 июня 2022
-
05:49
-
05:39
-
05:32
-
05:28
-
05:23
-
04:58
-
04:50
-
04:47
-
04:25
-
04:06
-
04:02
-
03:48
-
03:43
-
03:23
-
03:11
-
03:00
-
02:47
-
02:44
-
02:00
-
01:49
-
01:39
-
01:28
-
01:23
-
00:57
-
00:52
-
00:47
-
00:36
-
00:19
-
00:19
-
00:13
-
00:00
- 28 июня 2022
-
23:54
-
23:53
-
23:46
-
23:33